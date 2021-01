Covid-19

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) reativou o nível III do plano de contingência do Serviço de Medicina Intensiva afeto à covid-19 e vai contratar com a Misericórdia da Marinha Grande a utilização de camas, foi hoje anunciado.

Numa nota de imprensa, o CHL informa que com a reativação do nível III, de uma escala de cinco, com efeitos desde segunda-feira, passam "a estar ativadas com possibilidade de serem ocupadas 15 camas de tipologia III (10 no Serviço de Medicina Intensiva e cinco na Unidade de Cuidados Agudos Polivalente - UCAP), e 15 camas de nível II na UCAP".

"A decisão inclui ainda ativar o nível do Plano de Resposta covid-19 - camas nível I, passando a haver uma distribuição de 120 camas, localizadas na torre nascente do Hospital de Santo André, em Leiria", adianta a nota.