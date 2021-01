Covid-19

O vereador da Cultura da Câmara de Évora está internado no hospital da cidade com o vírus da covid-19 e os outros elementos da gestão CDU do município, incluindo o presidente, estão a cumprir isolamento profilático.

Segundo disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Carlos Pinto de Sá, o responsável pelo pelouro da Cultura da autarquia, Eduardo Luciano, foi internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) na segunda-feira à noite.

De acordo com o autarca, o vereador "sentiu-se doente na quarta-feira" da semana passada e, "por precaução, ficou de imediato em casa", pelo que não se desloca aos edifícios da câmara municipal "desde quarta-feira".