Covid-19

Portugal quer criar um programa de apoio ao acesso dos países africanos à vacina da covid-19, no âmbito da aposta no reforço da relação com África durante a Presidência portuguesa da União Europeia, foi hoje anunciado.

"Neste contexto pandémico, estamos especialmente apostados em desenhar um programa de ajuda aos nossos parceiros africanos no acesso à vacinação contra covid-19", disse o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, sem avançar mais pormenores.

O novo responsável pela pasta da Cooperação falava hoje durante um seminário promovido pela Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais (ONGD) para apresentar as prioridades da sociedade civil para a Presidência da União Europeia, que Portugal assume no primeiro semestre.