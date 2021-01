Actualidade

O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, apelidou Portugal de "verdadeiro campeão" na defesa dos refugiados e garantiu total apoio por parte das Nações Unidas na defesa do Pacto sobre Migração e Asilo.

Em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em Lisboa, Filippo Grandi apontou que esta é a sua primeira visita a Portugal no âmbito das funções que ocupa atualmente, e sublinhou que existem atualmente cerca de 80 milhões de pessoas refugiadas ou deslocadas em todo o mundo.

"Estou particularmente feliz por estar em Portugal porque Portugal, ao longo dos anos, tem sido um verdadeiro campeão dos direitos dos refugiados, nos fóruns internacionais e europeus, em tempos difíceis, quando o tema dos refugiados em todos o mundo é frequentemente manipulado e instrumentalizado com propósitos políticos", elogiou o responsável.