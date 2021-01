Covid-19

A PRO.VAR - Promover e Inovar a Restauração Nacional avisou hoje que os despedimentos no setor podem ultrapassar os 100.000, no primeiro trimestre deste ano, segundo um inquérito realizado a empresários da restauração, com especial incidência nos restaurantes.

"Os empresários da restauração, com especial incidência nos restaurantes, afirmam que terão de despedir entre três a quatro trabalhadores por estabelecimento, o que se prevê que os despedimentos ultrapassem os 100.000 trabalhadores neste primeiro trimestre", alertou a associação, com base nos resultados de um inquérito realizado entre os dias 04 e 10 de janeiro, com respostas válidas de 542 estabelecimentos de restauração, aos quais perguntou se "com as mesmas perdas e sem apoios, vai ter de despedir?".

Face à iminência de um novo confinamento geral, semelhante ao da primavera e que prevê o encerramento dos estabelecimentos de restauração, a PRO.VAR lembrou que o setor "está exausto" após "dez meses de restrições 'severas' acompanhadas de apoios insuficientes".