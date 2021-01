Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo tem uma "hierarquia de valores" definida e "acima de tudo" está a saúde das pessoas, entrando em segundo lugar o apoio aos setores económicos mais atingidos pela epidemia de covid-19.

António Costa falava aos jornalistas após mais uma reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa, depois de interrogado sobre as consequências económicas e financeiras para o país resultantes do novo confinamento geral do país.

De acordo com o primeiro-ministro, ao longo da atual conjuntura de crise epidemiológica, "verificou-se sempre um sistema de vasos comunicantes", já que sempre que foram abertas as atividades "melhora a economia, mas piora o combate à pandemia".