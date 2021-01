Covid-19

Os ministros dos Transportes e do Governo Local do Maláui morreram hoje vítimas de covid-19, anunciou a Presidência deste pequeno e pobre país africano.

"O Presidente, Lazarus Chakwera, está profundamente entristecido com a morte de dois membros superiores do Governo hoje, 12 de janeiro de 2021", lê-se numa declaração citada pela agência de notícias francesa, AFP.

Sidik Mia, 56 anos, ministro dos Transportes e vice-presidente do Partido do Congresso, no poder, testou positivo para o novo coronavírus na semana passada e ficou confinado à sua casa, apresentando apenas sintomas ligeiros, mas acabou por falecer esta manhã.