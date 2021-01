UE/Presidência

A ministra da Saúde, Marta Temido, preside na quarta-feira a uma reunião informal de ministros da Saúde da UE para um ponto de situação do processo de vacinação e do combate à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

Naquele que será o primeiro conselho informal da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), participam a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, e representantes da Agência Europeia do Medicamento (EMA) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

O encontro, que se realiza por videoconferência a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, servirá para fazer um ponto de situação das estratégias dos vários Estados-membros para a vacinação contra a covid-19 e para o combate à pandemia.