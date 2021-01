Actualidade

Os cinemas sofreram uma quebra de 75,55% em audiência e receitas no ano passado, face a 2019, ou seja tiveram menos 11,7 milhões de espectadores e faturaram menos 62,7 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Segundo o Instituto do Cinema Audiovisual (ICA), estes dados refletem "um ano marcado por profundos constrangimentos" na exibição cinematográfica, por causa da pandemia da covid-19, com as medidas restritivas a afetaram "profundamente o normal funcionamento dos recintos de cinema".

O ICA revela que, em 2020, as salas de cinema tiveram 3,77 milhões de espectadores, quando em 2019 tinham sido emitidos 15,5 milhões de bilhetes.