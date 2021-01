Actualidade

O PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançou, no âmbito do programa e-Voluir, um concurso de ideias criativas para desenvolvimento de projetos nos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), com inscrições até 07 de fevereiro.

"O objetivo é selecionar mentes criativas, em cada um dos cinco países dos PALOP, que, com o apoio de empreendedores e mentores experientes, irão criar 'startups' com soluções para o presente e o futuro, em duas áreas: 'e-Governança e Transformação Digital', e 'Trabalho e Economia'", afirmou em comunicado o PNUD em Angola.

Por isso, os participantes "terão de ser inovadores, perspicazes e usar as novas tecnologias para responder aos maiores problemas" nas duas áreas, "principalmente no atual contexto da pandemia de covid-19", sublinhou a nota.