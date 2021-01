Actualidade

A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, exigiu hoje explicações do Governo cabo-verdiano sobre a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros, após uma reportagem em Portugal ter associado o governante, Luís Filipe Tavares, à extrema-direita portuguesa.

"A situação parece ser tão grave que quero crer que não terei percebido bem! Então, um dos maiores financiadores do Chega [partido político português] é Cônsul Honorário de Cabo Verde na Florida, EUA", questionou a líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), numa mensagem colocada hoje na sua conta oficial na rede social Facebook.

Uma reportagem da estação televisiva portuguesa SIC sobre o partido português Chega, emitida segunda-feira e que desde então está a motivar comentários generalizados na comunidade cabo-verdiana, identificou que um financiador do partido, cidadão português, foi nomeado cônsul honorário de Cabo Verde na Florida.