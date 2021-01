Actualidade

O líder da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública disse hoje que vai ouvir os trabalhadores sobre a proposta de aumentos salariais do Governo e que "todas as formas de luta estarão em cima da mesa."

À saída de uma reunião com o Governo, o dirigente da Frente Comum, Sebastião Santana, voltou a criticar a proposta do executivo que "deixa de fora cerca de meio milhão de trabalhadores da administração pública" ao atualizar apenas as remunerações inferiores a 800 euros.

"O Governo tem rubricas no Orçamento do Estado que podiam ser revistas em prol dos salários, mas insiste que não tem margem para o fazer e vamos levar esta questão junto dos trabalhadores para decidirmos o que vamos fazer sobre esta matéria", disse o dirigente da estrutura da CGTP.