Covid-19

A Itália registou 616 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, número muito superior aos 448 de segunda-feira, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para quase 80.000 (79.891), segundo dados oficiais.

Segundo as autoridades sanitárias italianas, no mesmo período foram contabilizados mais 14.242 novos casos de contágio do novo coronavírus, o que aumenta para 2.303.263 o total acumulado de infeções desde o início da crise sanitária no país, em fevereiro de 2020.

A taxa de positividade, depois de realizados quase 142 mil testes de diagnóstico nas últimas 24 horas, é de pouco mais de 10%, o que significa uma ligeira descida face aos dias anteriores.