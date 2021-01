Actualidade

O Festival Andanças, realizado durante anos em Castelo de Vide (Portalegre), onde em 2016 um incêndio destruiu centenas de viaturas, vai passar a decorrer em Reguengos de Monsaraz (Évora), numa aldeia perto da albufeira do Alqueva.

A Câmara de Reguengos de Monsaraz anunciou hoje, em comunicado, ter estabelecido uma parceria com a promotora do certame, a Associação PédeXumbo, de Évora, para a realização do festival no concelho, mais precisamente na aldeia de Campinho, junto do lago de Alqueva.

A edição deste ano do Andanças já está agendada para agosto, entre os dias 18 e 22, e vai ter lugar no Parque de Eventos de Campinho e nas áreas adjacentes, "onde serão instalados vários palcos, zonas para alimentação e bebidas, área de campismo e parques de estacionamento", revelou o município.