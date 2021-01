Actualidade

As vendas consolidadas da Jerónimo Martins cresceram 3,5% no ano passado, face a 2019, para 19,3 mil milhões de euros, anunciou hoje a dona do Pingo Doce, cadeia que registou uma queda de 1,9%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins adianta que "2020 fecha com forte desempenho marcado por uma ação mais do que nunca focada nas necessidades do consumidor, num contexto particularmente difícil".

No ano passado, as vendas do Pingo Doce recuaram 1,9% para 3.869 milhões de euros, enquanto as do Recheio recuaram 15,9% para 847 milhões de euros.