Actualidade

O Conselho de Administração da Jerónimo Martins, atendendo ao "contexto excecionalmente difícil" que exigiu das equipas na linha da frente "uma grande resiliência", aprovou em reconhecimento um prémio de cerca de 20 milhões de euros por ocasião do Natal.

Esta informação consta da mensagem do administrador delegado e presidente executivo da dona do Pingo Doce, Pedro Soares dos Santos, incluída no comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre as vendas preliminares do grupo.

"A exigência sem precedentes de 2020 colocou-nos à prova e convocou-nos a darmos o melhor de nós", começou por dizer Pedro Soares dos Santos, no comunicado em que refere que as vendas consolidadas do grupo cresceram 3,5% no ano passado, face a 2019, para 19,3 mil milhões de euros.