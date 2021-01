Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, admitiu hoje que "há negociações avançadas para haver Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 em 02 de maio".

Em declarações à agência Lusa, o responsável máximo do automobilismo em Portugal ressalvou no entanto, que a realização da prova "vai depender de dois fatores", a vontade do Governo e a possibilidade da presença de público.

"Haver público, pois só faz sentido com público nas bancadas, e se o Estado português quiser", frisou Ni Amorim.