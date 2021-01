Actualidade

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, classificou hoje como "inexplicável" que as federações desportivas não sejam interlocutoras do governo na tomada de decisões que afetam diretamente o setor.

"É inexplicável que haja preocupação, do ponto de vista da decisão política, relativamente à generalidade dos setores sociais, e, relativamente ao desporto, até à data, isso não tenha existido", disse o líder do COP.

Na segunda Cimeira das Federações Desportivas, que decorreu em Odivelas, o presidente do COP afirmou que o desporto "coloca-se do lado da vida contra a pandemia", mas reiterou que não abrandará a pressão sobre o governo no sentido de fazer perceber a urgência em que o setor se encontra.