Actualidade

A recém-criada Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense (AVADOURIENSE) instou hoje o Governo a concretizar o processo eleitoral da Casa do Douro para que esteja ao "serviço da região e dos seus produtores".

Em comunicado, a AVADOURIENSE, recentemente constituída e entretanto filiada na Confederação Nacional da Agricultura (CNA), destacou que tem como exigência a concretização do processo eleitoral para a Casa do Douro, "sem mais desculpas sem fundamento ou outros expedientes atrás dos quais o Governo esconde as suas intenções".

"Ao não promover a plena concretização da Lei nº 73/2019, o Governo está, na prática, a impedir que se concretize uma importante reversão da política da anterior maioria PSD/CDS, que pretendia o desmantelamento e entrega aos privados de uma histórica e fundamental instituição da Região do Douro, que deve servir, em primeiro lugar, os seus produtores", defendeu.