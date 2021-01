Montepio

O mandatário dos ex-administradores do Montepio condenados a coimas de 2,8 milhões de euros pediu hoje a absolvição e que o Tribunal pondere o efeito da sua decisão sobre "o último grande banco português que resiste à invasão estrangeira".

Nas alegações finais do julgamento iniciado no final de outubro de 2020 no Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, durante cerca de cinco horas, Alexandre Mota Pinto procurou desmontar todos os pontos das decisões do Banco de Portugal (BdP) na origem dos pedidos de impugnação das coimas aplicadas, em dois processos apensos, um de fevereiro de 2019 e outro de fevereiro de 2020, à Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), ao seu ex-presidente António Tomás Correia e a ex-administradores.

Mota Pinto pediu à juíza Mariana Machado para, no momento da decisão, "ver a floresta e não a árvore", olhando ao contexto em que surgiram estes processos, traçado no depoimento prestado por Tomás Correia, em que num "diagnóstico notável" da situação da banca nacional, deixou clara a "prevalência de interesses estrangeiros" e da "influência de abutres" em tudo o que se passou na crise iniciada em 2007-2008.