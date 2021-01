Actualidade

Um jogo teatral, em que a ênfase é dada à palavra, foi a base do encenador António Pires para a construção da trilogia de Lorca, e de "Yerma", em particular, a estrear na quarta-feira, no Teatro do Bairro, em Lisboa.

A estreia da primeira parte da "Trilogia dramática da terra espanhola", quase um ano depois da data prevista para março de 2020, acontece na quarta-feira, na véspera de um novo e anunciado confinamento, para continuar depois a ser transmitida em 'streaming', diariamente, através da página do Teatro do Bairro, no Facebook, disse o encenador à agência Lusa.

"Yerma" e "A destruição de Sodoma" são as duas primeiras peças de Federico García Lorca, da "Trilogia dramática da terra espanhola", que se estreiam respetivamente no Teatro do Bairro e na Galeria Graça Brandão, abrindo um percurso que culminará, em fevereiro, no Teatro S. Luiz, também em Lisboa, com a estreia de outra obra-chave do dramaturgo andaluz, "Bodas de Sangue".