Moçambique/Ataques

Os Estados Unidos reiteraram hoje o seu apoio a Moçambique para "derrotar os terroristas e responder à complexa emergência" no norte do país, palco de ataques rebeldes, durante uma visita do subsecretário da Defesa norte-americano a Maputo.

O subsecretário da Defesa para Política dos Estados Unidos (EUA) visitou Maputo na sexta-feira passada, para falar sobre o apoio norte-americano na luta contra os grupos rebeldes que têm protagonizado ataques no norte de Moçambique, anunciou hoje a embaixada.

Anthony Tata manteve encontros com o ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, e o ministro do Interior, Amade Miquidade, nos quais abordaram o apoio do Governo dos EUA a Maputo na "luta contra o terrorismo e o extremismo violento", refere-se num comunicado da embaixada enviado hoje à comunicação social.