Presidenciais

O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) disse hoje que "a máquina está oleada" para garantir que quem pediu o voto antecipado poderá fazê-lo, compreendendo, no entanto, as críticas de autarcas que pedem "mais antecipação na comunicação".

"A máquina está toda preparada. Toda a logística está organizada para dependendo do que vier a acontecer, e quando inscritos surjam, seja possível garantir o voto antecipado. Com franqueza as coisas podiam ter sido mais antecipadas em termos comunicação, e percebo as críticas de colegas [referindo-se a outros presidentes de câmara], mas mesmo assim está a correr bem e a máquina está oleada", disse Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia, numa altura em que se espera novo confinamento geral e em que diariamente são conhecidos novos máximos de mortes devido à covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro.