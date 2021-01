Actualidade

Os trabalhadores da refinaria de Matosinhos, que deve encerrar este ano, criticaram hoje, num protesto que juntou cerca de 300 pessoas, o "golpe duro e desumano" da Galp, apontando culpas ao Governo e Presidente da República e garantido "luta".

Falando num "golpe duro, frio, calculista e desumano" por parte da Galp, Telmo Silva, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e Atividades do Ambiente (Site-Norte) referiu que 22 dias passaram desde o anúncio do fecho da refinaria e, até ao momento, a administração "ainda não se dignou" a reunir com os trabalhadores.

A ideia inicial dos funcionários confrontados com um possível despedimento, era realizar uma marcha lenta entre a refinaria, situada em Leça da Palmeira, e o centro de Matosinhos, num percurso de cerca de quatro quilómetros, mas a falta de permissão levou a uma deslocação de carro, com direito a buzinadelas na chegada junto aos Paços do Concelho.