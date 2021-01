Actualidade

O ministro do Mar defendeu hoje que o plano de recuperação da sardinha "foi um sucesso", acrescentando que estão a ser dados passos em direção a um plano de gestão com oportunidades de pesca aumentadas.

"O programa de recuperação da sardinha foi um sucesso, em particular devido ao esforço do setor", afirmou Ricardo Serrão Santos, em resposta ao PCP, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

O governante explicou que, tendo em conta os indicadores dos cruzeiros científicos e as informações reportadas pelas organizações de produtores, "estamos no caminho para entrar num plano de gestão em que as oportunidades possam ser aumentadas".