Actualidade

O demissionário ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano justificou hoje o seu pedido de exoneração, aceite pelo primeiro-ministro, com a vontade de "poupar a Cabo Verde" ao "desgaste" provocado pela associação de um cônsul honorário à extrema-direita portuguesa.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o ministro Luís Filipe Tavares começa por afirmar que no processo de escolha do cidadão português Caesar DePaço para cônsul honorário de Cabo Verde na Florida, Estados Unidos, esteve "sempre de boa fé" e que baseou a decisão no facto de o mesmo "ter sido cônsul honorário de Portugal por vários anos, de ser uma pessoa bem colocada e considerada na sociedade americana e de pretender investir em Cabo Verde tendo os recursos próprios necessários".

"Baseei-me também nas informações a respeito do mesmo obtidas de fontes independentes e credíveis", afirmou.