Covid-19

A linha SNS24 atendeu 274.388 chamadas nos primeiros dez dias deste ano, registando um aumento de quase 100 mil contactos em relação aos últimos dez dias de 2020, anunciou hoje o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

"Nos primeiros dez dias de 2021 atenderam-se 274.388 chamadas no SNS24. Se olharmos para os últimos dez dias do ano anterior, houve uma subida de quase 100 mil chamadas", o que representa um crescimento de 54%, adiantou Luís Goes Pinheiro.

Ouvido na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, a pedido do CDS-PP, o responsável dos SPMS considerou que estes números demonstram a "capacidade de resposta e a flexibilidade" do serviço, que tem sido um dos "mais relevantes ao longo da pandemia".