DGArtes

Estruturas representativas do setor da Cultura alertaram hoje, no Parlamento, para o subfinanciamento do Programa de Apoio a Projetos da Direção-Geral das Artes e para a falta de audiência de interessados em dois dos concursos de 2020.

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), da Plateia - Associação dos Profissionais das Artes Cénicas e da Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, foram hoje ouvidos na comissão parlamentar de Cultura, na sequência de requerimentos apresentados pelo PCP e pelo BE sobre os resultados do Programa de Apoio a Projetos - Criação e Edição 2020 e o modelo de apoio às artes, da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Em 2020, a DGArtes apoiou 110 candidaturas, num total de 506 analisadas, no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, nas áreas de Criação e Edição, num valor total de cerca de 2,4 milhões de euros. No entanto, as candidaturas apoiadas representam menos de um terço das 388 consideradas elegíveis pelo júri.