Actualidade

O preço médio do pescado vendido em lota fixou-se em 2,14 euros por quilograma em 2020, mais 13,7% do que no ano anterior, o valor mais alto desde que há registos estatísticos sistemáticos, anunciou o Governo.

"O preço médio do pescado vendido em lota subiu 13,7% face ao registado em 2019", afirmou o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que falava aos deputados, por videochamada, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Assim, no ano passado, o preço atingiu os 2,14 euros por quilo, o mais elevado desde que há registos estatísticos sistemáticos.