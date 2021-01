UE/Presidência

A comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas aprovou hoje, na especialidade, uma resolução que coloca a crise humanitária e de segurança em Moçambique entre nas prioridades da agenda da presidência portuguesa da União Europeia (UE).

"A Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomenda ao Governo que, no absoluto respeito da soberania do Estado moçambicano: 'Coloque a crise humanitária e o problema de terrorismo vivido em Moçambique nas prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia'", refere o texto aprovado.

O texto, que resulta de uma junção da parte resolutiva das propostas de resolução do PAN e do CDS-PP, que tinham sido aprovadas na generalidade, foi agora aprovado por unanimidade, disseram hoje à Lusa os deputados da comissão.