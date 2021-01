Actualidade

O Sporting de Braga conquistou hoje pela primeira vez a Taça de Portugal feminina de futebol, correspondente à época 2019/20, ao bater na final o Benfica por 3-1, em encontro disputado no Estádio Municipal de Aveiro.

Uma semana depois do desaire por 3-0 face às 'encarnadas', no mesmo palco, para a final da Taça da Liga, as comandadas de Miguel Santos reponderam com tentos de Hannah Keane (oito minutos) e Jermaine (64 e 77), contra um de Nicole Raysa (50).

As 'arsenalistas', que haviam perdido com o Sporting as finais de 2016/17 e 2017/18, tornam-se a nona equipa a vencer a prova, sucedendo precisamente ao Benfica, e juntam o troféu ao campeonato nacional de 2018/19 e à Supertaça de 2018.