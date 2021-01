Actualidade

A inspetora-geral do trabalho, Luísa Guimarães, vai deixar o cargo no próximo domingo para regressar ao seu posto de origem na Organização Internacional do Trabalho (OIT), disse hoje à Lusa fonte oficial da tutela.

Segundo fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "a inspetora-geral Luísa Guimarães assumiu a liderança da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) em janeiro de 2018, tendo tirado, para esse fim, uma licença sem vencimento junto do posto de origem, a Organização Internacional do Trabalho (OIT)".

"Essa licença sem vencimento termina este mês e não pôde ser prorrogada, razão pela qual Luísa Guimarães cessará a sua comissão de serviço na ACT a 17 de janeiro e regressará ao posto de origem", afirma o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho, acrescentando que "brevemente será apresentado o ou a sucessora" de Luísa Guimarães.