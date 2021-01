Libertadores

O Palmeiras, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, qualificou-se na terça-feira pela quinta vez para a final da Taça Libertadores em futebol, apesar de perder por 2-0 na receção ao River Plate, na segunda mão das meias-finais.

Depois do triunfo por 3-0 na Argentina, na primeira mão, os brasileiros quase perderam a vantagem, ao sofrerem dois golos, marcados pelo paraguaio Robert Rojas, aos 29 minutos, e o colombiano Rafael Santos Borré, aos 44.

O conjunto brasileiro, que ganhou a prova pela única vez em 1999, sob o comando do ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari e foi finalista vencido em 1961, 1968 e 2000, vai defrontar na final o vencedor da eliminatória entre Santos e Boca Juniors, em 30 de janeiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.