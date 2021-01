Actualidade

O Governo timorense decidiu hoje diferir o processo de saída de Timor-Leste da categoria dos países menos desenvolvidos das Nações Unidas, depois de ponderar as vantagens e desvantagens do processo.

"Após análise das vantagens e desvantagens da passagem para o grupo dos países em desenvolvimento e apesar de Timor-Leste já estar qualificado para este estatuto, o Conselho de Ministros deliberou diferir a graduação de Timor-Leste", informou o executivo em comunicado.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, em conjunto com as linhas ministeriais relevantes, irá preparar e negociar com as Nações Unidas a extensão do processo de transição", sublinhou.