Actualidade

O Youtube eliminou na terça-feira um vídeo do canal do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, por violar a política da empresa contra o incitamento à violência, e suspendeu a utilização naquela plataforma durante sete dias.

"Dadas as preocupações com o atual risco de violência, removemos novo conteúdo posto 'online' no canal de Donald J. Trump, por violar as nossas políticas", explicou em comunicado a plataforma, sem dar mais informações sobre o vídeo eliminado.

O canal do ainda Presidente dos Estados Unidos, alvo de um processo de destituição após a invasão do Capitólio pelos seus apoiantes, está agora suspenso "durante pelo menos sete dias", ao abrigo dos termos de utilização, acrescentou o Youtube.