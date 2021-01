Actualidade

Portugal volta hoje aos mercados para arrecadar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros, nos primeiros leilões de dívida pública do ano, referentes a Obrigações do Tesouro (OT), de acordo com o IGCP.

De acordo com um comunicado emitido pela Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP na sexta-feira, os leilões de hoje realizam-se às 10:30, "com maturidade em 18 de outubro de 2030 e 12 de outubro de 2035, com um montante indicativo global entre EUR 1.000 milhões e EUR 1.250 milhões".

O IGCP planeia emitir 15 mil milhões de euros de dívida em OT durante este ano.