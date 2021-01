Covid-19

(REPETIÇÃO) Lisboa, 13 jan 2021 (Lusa) - As autarquias locais do continente pagaram 166,1 milhões de euros em despesas relacionadas com o combate à pandemia até 30 de setembro de 2020, revelou hoje o Tribunal de Contas (TdC).

No relatório "Impacto das medidas adotadas no âmbito da covid-19 nas entidades da Administração Local do Continente", o Tribunal de Contas salientou que as autarquias "adotaram uma multiplicidade de ações de que foram beneficiárias as famílias, as empresas e as instituições, face aos efeitos económicos, sociais e financeiros da covid-19".

Segundo o TdC, 20 municípios, localizados sobretudo nas duas áreas metropolitanas, foram responsáveis por 64,3% das despesas pagas líquidas, com destaque para Cascais, Lisboa, Santarém, Sintra e Oeiras.