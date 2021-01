Actualidade

Todos os distritos de Portugal continental mantêm-se hoje sob aviso amarelo devido aos valores baixos das temperaturas mínimas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que estendeu o aviso a oito até quinta-feira.

Todos os distritos do continente (18) vão continuar sob aviso amarelo até às 12:00 de hoje, dia em que as temperaturas mínimas vão variar entre os -5 graus Celsius (em Bragança) e os 02 (em Faro e Portalegre) e as máximas entre os 08 graus (na Guarda) e os 15 (em Faro).

O IPMA prolongou o aviso amarelo devido ao frio nos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Évora e Beja até às 09:00 de quinta-feira.