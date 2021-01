Covid-19

Dezanove Estruturas de Apoio de Retaguarda (EAR), criadas no âmbito do combate à pandemia de covid-19, já estão operacionais, 10 das quais já acolhem 79 utentes, informou hoje o Governo.

As 19 EAR operacionais têm uma capacidade máxima instalada para 1.950 utentes, pelo que a taxa de ocupação é atualmente de 4 por cento, refere o Ministério da Administração Interna (MAI) em comunicado.

Na nota, o MAI precisa que há uma EAR em Vila Maior - Santa Maria da Feira, no Centro de Acolhimento das FFAA - Base Aérea n.º 11, em Beja, no Hotel João Paulo II, Braga, na Pousada de Juventude de Bragança, na Pousada da Juventude de Castelo Branco, na Residência Universitária em Évora, na Unidade Hoteleira em Alvor, Faro, e no Centro Apostólico da Guarda.