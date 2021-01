Actualidade

O Presidente da República foi obrigado a participar por videoconferência no debate televisivo com os candidatos a Belém por ter contactado com o seu chefe de segurança, que na terça-feira testou positivo ao novo coronavírus, noticiou o Público.

Segundo o jornal, que cita o relato feito pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de segurança "passou o domingo passado no Palácio de Belém, juntamente com o chefe de Estado, e tiveram contactos próximos em sítios fechados".

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo tinha começado por informar o Presidente da República de que poderia estar presente no debate, transmitido na RTP e que decorreu no Pátio da Galé (Lisboa), tendo mesmo sido enviado um email para a RTP com essa informação, na sequência dos dois testes negativos que Marcelo Rebelo de Sousa fez, após um primeiro positivo.