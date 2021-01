Actualidade

O ex-primeiro-ministro de Cabo Verde Carlos Veiga anunciou que é candidato às eleições presidenciais de 17 de outubro, independentemente do apoio do Movimento para a Democracia (MpD), partido no poder que liderou e foi um dos fundadores.

Em declarações aos jornalistas na Praia, logo após o anúncio, na terça-feira, de convocatória de eleições presidenciais pelo atual chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, o advogado Carlos Veiga confirmou que vai entrar na corrida.

"Sou candidato às eleições presidenciais, mas sou candidato independente, apoiado provavelmente pelo MpD. Espero também por apoio de outros partidos", garantiu Carlos Veiga, que há precisamente 30 anos, em 13 de janeiro de 1991, foi o primeiro chefe de Governo escolhido em eleições livres e multipartidárias em Cabo Verde.