Moçambique/Ataques

Uma cimeira extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) para debater a violência armada em Cabo Delgado e que estava marcada para dia 17, foi adiada sem data, disse hoje fonte oficial à Lusa.

Segundo a mesma fonte, o adiamento deve-se ao número crescente de infeções causadas por covid-19 no país.

A decisão de realizar uma cimeira extraordinária tinha sido anunciada em 14 de dezembro, após uma reunião de consultas de alto nível da SADC realizada em Maputo, um encontro que, além do chefe de Estado moçambicano, contou com a presença dos presidentes Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Mokgweetsi Masisi, do Botsuana, e Emmerson Mnangagwa, do Zimbabué, bem como com a vice-Presidente da Tanzânia, Samia Sulihu.