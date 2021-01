Covid-19

Quarenta e três dos 44 utentes de um lar não legalizado em Samora Correia, no concelho de Benavente (Santarém), e sete dos 10 funcionários estão infetados com o vírus SARS-Cov-2, que provoca a covid-19, disse hoje fonte autárquica.

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), referiu à Lusa que, por indicação da Autoridade de Saúde, seis dos utentes foram hospitalizados no Hospital de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, "sem patologias sérias".

A primeira situação no Lar Cantinho do Sénior foi detetada na segunda-feira, tendo sido testados todos os utentes e funcionários, com os resultados a serem conhecidos na terça-feira.