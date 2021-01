Covid-19

O ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Janfar Abdulai, considerou hoje "grave" para a economia do país a decisão do Governo sul-africano de encerrar parcialmente as fronteiras com os países vizinhos, devido ao agravamento da pandemia de covid-19.

A medida vai "provocar consequências muito graves na arrecadação de receitas para a economia", declarou Janfar Abdulai, em declarações à emissora pública Rádio Moçambique.

Abdulai assinalou que o sistema ferro-portuário do sul de Moçambique depende de carga proveniente ou em trânsito para a África do Sul e o encerramento parcial das fronteiras entre os dois países vai implicar a redução de tráfego.