Actualidade

O conflito em Cabo Delgado provocou uma degradação da situação dos direitos humanos em Moçambique, onde se mantêm os abusos das forças de segurança, as perseguições a jornalistas e a violência contra pessoas albinas, segundo a Human Rights Watch (HRW).

De acordo com o relatório anual da organização sobre a situação dos direitos humanos no mundo, divulgado hoje a partir dos Estados Unidos, Moçambique registou, em 2020, uma degradação dos direitos humanos, sobretudo em resultado do conflito em curso na província de Cabo Delgado, no norte do país.

"A situação humanitária na província de Cabo Delgado agravou-se devido à insegurança e violência", refere-se no documento, que analisou a situação dos direitos humanos em quase 100 países e territórios.