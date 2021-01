Covid-19

Quarenta e um dos 70 utentes e nove dos 48 funcionários do Lar Maria Luísa, da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, estão infetados com o vírus SARS-Cov-2, disse hoje o provedor.

Em declarações à agência Lusa, Rui Cruz explicou que "dos 41 utentes com covid-19, um está hospitalizado e os restantes assintomáticos".

"Os restantes idosos que não estão infetados foram isolados em alas existentes na instituição", revelou o provedor.