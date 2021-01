Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de -0,2% em dezembro, igual ao registado em novembro, e a média do ano foi nula.

A variação nula de 2020 sucede a uma taxa de 0,3% registada no conjunto do ano de 2019. Segundo o INE, excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média também foi nula (0,5% no ano anterior).

"A diminuição da taxa de variação do IPC entre 2019 e 2020 foi influenciada pelo comportamento da inflação subjacente e pela evolução negativa dos preços dos produtos energéticos, que registaram variações médias anuais de, respetivamente, 0,0% e -5,0% (0,5% e -1,8% em 2019). Os preços dos produtos alimentares não transformados aumentaram 4,0% em 2020, acima do observado no ano anterior (0,9%)", justifica o instituto.