Actualidade

A Google formou mais de 35 mil portugueses em 2020, através do Atelier Digital, anunciou hoje a tecnológica, que lançou dois novos cursos 'online' gratuitos no mercado português para quem está à procura de trabalho.

Em setembro, a Google Portugal e o Governo assinaram um memorando de entendimento que visa a recuperação económica e a aceleração da transição digital, em que as competências digitais e empregabilidade são as principais áreas previstas no documento.

Entre os compromissos assumidos estava o objetivo de "treinar 32.000 portugueses em competências digitais [até final do ano], ou seja 10.000 mais do que em 2019", de acordo com o comunicado da altura.