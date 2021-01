Presidenciais

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) apelou hoje à participação nas eleições presidenciais e garantiu "segurança e confiança no processo".

"Quero deixar um apelo à participação das pessoas e dar um sinal de confiança e segurança de que as autarquias estão a preparar todas as condições, a exemplo do que têm feito nos últimos meses, neste que é um dos momentos mais importantes da nossa atividade pública", disse à agência Lusa o presidente da CIMRL, Gonçalo Lopes.

O também presidente da Câmara de Leiria salientou que "as autarquias estão empenhadas em garantir todas as orientações do Ministério da Administração Interna, através das equipas internas dos municípios e juntas, garantindo toda a segurança do ato eleitoral", nos dias 17 (voto antecipado em mobilidade) e 24 (dia das eleições).