Covid-19

O Governo Regional do Príncipe decidiu suspender as aulas e reduzir os trabalhadores dos serviços públicos até dia 27, entre outras medidas para estancar a propagação do novo coronavírus na ilha, após um "aumento considerável" de casos, anunciou o presidente.

A região autónoma do Príncipe registou, nas últimas 24 horas, uma subida de cinco para 18 casos, impondo medidas para conter a propagação.

"Num primeiro momento, em sete amostras efetuadas, cinco deram positivas e num segundo memento, em 17 outras amostras, 13 acusaram positivos, o que nos leva a considerar que estamos perante uma taxa de incidência de 80%, prevendo-se tratar de uma transmissão comunitária", disse o presidente do Governo Regional do Príncipe, Filipe Nascimento, numa comunicação à região.